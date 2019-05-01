Каменев подписал 2-летний контракт со СКА (Colorado Hockey Now)

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Форвард «Колорадо» Владислав Каменев перешел в СКА, утверждает Colorado Hockey Now.

Агент игрока Марк Гандлер сообщил источнику, что контракт заключен на два года.

Сегодня СКА намекнул на подписание контракта с Каменевым в твиттере, но, возможно, решил отложить презентацию игрока в связи с новостью о смерти чешского тренера Милоша Ржиги.

Сообщалось, что Каменев не договорился с питерским клубом по условиям контракта. СКА предлагал хоккеисту 30 миллионов рублей за сезон.

Напомним, ранее Каменев не вошел в состав «Колорадо» на плей-офф НХЛ. В этом сезоне он провел 38 матчей в НХЛ и набрал 8 (1+7) очков.

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