Шаттенкирк о переносе матчей: «Черные дети почувствуют, что у них может быть голос в белом виде спорта»

Защитник «Тампа-Бэй» Кевин Шаттенкирк высказался касательно решения НХЛ перенести ближайшие матчи плей-офф Кубка Стэнли в связи со стрельбой в чернокожего в штате Висконсин

«Думаю, сегодняшний день сплотил нас как группу людей, которые понимают, что любой черный игрок в этой лиге, любой черный ребенок, который начинает играть в хоккей, может почувствовать, что у него может быть голос.

Может почувствовать, что НХЛ, что спорт сам по себе является безопасным местом, местом в преимущественно белом виде спорта.

Они чувствуют себя отчужденными, но у них есть поддержка каждого из нас. Это то, чего мы хотим достичь. Мы хотим инклюзивности, чтобы все чувствовали, что в хоккее им рады», – сказал Шаттенкирк.

НХЛ отменила два игровых дня в поддержку движения BLM. Кажется, у нее не было другого выбора