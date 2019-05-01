Кубок Стэнли. «Тампа» играет с «Бостоном», «Вегас» против «Ванкувера»

Продолжаются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации.
НХЛ
Кубок Стэнли
2-й раунд
- Дата проведения
- 26 августа, 02.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 26 августа, 04.45, «Rogers Place»
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.