Кубок Стэнли. 2-й раунд. «Филадельфия» против «Айлендерс», «Колорадо» сыграет с «Далласом»

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Продолжаются матчи второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли

Серии проходят в формате до четырех побед. Все матчи играются в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. Восемь мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

Филадельфия – Айлендерс
Дата проведения
25 августа, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

Колорадо – Даллас
Дата проведения
25 августа, 04.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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