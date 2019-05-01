Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Бостоном» во втором раунде, «Филадельфия» – с «Айлендерс»

После победы «Филадельфии» над «Монреалем» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли стали известны пары второго раунда на Востоке.

«Флайерс» (1-й посев) будут противостоять (6-й посев).

«Летчики» и «островитяне» встречались в плей-офф четыре раза, счет противостояний 3-1 в пользу «Филадельфии».

В последний раз команды встречались в 1987 году во втором раунде, победа осталась за «Флайерс» (4-3).

(2-й посев) сыграет с (4-й посев).

«Брюинс» и «Лайтнинг» встречались в плей-офф дважды (счет 1-1).

В последний раз, в 2018 году, на той же стадии второго раунда, победа осталась за «молниями» (4-1).