Кубок Стэнли. «Тампа» сыграет с «Бостоном» во втором раунде, «Филадельфия» – с «Айлендерс»

После победы «Филадельфии» над «Монреалем» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли стали известны пары второго раунда на Востоке.
«Флайерс» (1-й посев) будут противостоять «Айлендерс» (6-й посев).
«Летчики» и «островитяне» встречались в плей-офф НХЛ четыре раза, счет противостояний 3-1 в пользу «Филадельфии».
В последний раз команды встречались в 1987 году во втором раунде, победа осталась за «Флайерс» (4-3).
«Тампа» (2-й посев) сыграет с «Бостоном» (4-й посев).
«Брюинс» и «Лайтнинг» встречались в плей-офф дважды (счет 1-1).
В последний раз, в 2018 году, на той же стадии второго раунда, победа осталась за «молниями» (4-1).