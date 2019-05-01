Проворов все-таки забросил первую в карьере шайбу в плей-офф НХЛ. Ее вновь переписали

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Защитник «Филадельфии» Иван Проворов открыл счет в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (3:2, 4-2 в серии). 

Этот гол стал для россиянина первым в розыгрышах плей-офф НХЛ за карьеру. Изначально ее записали на него, но почти сразу же изменили авторство в пользу Трэвиса Конекны

После внимательного изучения эпизода гол все же вернули Проворову. 

Напомним, что в первом матче серии на него уже записывали заброшенную шайбу, но потом ее переписали на Якуба Ворачека. 

Всего в этом матче Проворов сыграл 24 минуты 39 секунд (4:43 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве, полезность «+1»). Применил 2 силовых приема, заблокировал 2 броска соперника, совершил 2 потери шайбы. 

 

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