Проворов все-таки забросил первую в карьере шайбу в плей-офф НХЛ. Ее вновь переписали

Защитник «Филадельфии» открыл счет в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против (3:2, 4-2 в серии).

Этот гол стал для россиянина первым в розыгрышах плей-офф за карьеру. Изначально ее записали на него, но почти сразу же изменили авторство в пользу .

После внимательного изучения эпизода гол все же вернули Проворову.

Напомним, что в первом матче серии на него уже записывали заброшенную шайбу, но потом ее переписали на Якуба Ворачека.

Всего в этом матче Проворов сыграл 24 минуты 39 секунд (4:43 – в большинстве, 2:08 – в меньшинстве, полезность «+1»). Применил 2 силовых приема, заблокировал 2 броска соперника, совершил 2 потери шайбы.