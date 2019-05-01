Овечкин о вылете «Вашингтона»: «Нам дорого стоили ошибки в первых матчах. Двинемся дальше, другого выхода нет»

Капитан прокомментировал поражение от «Айлендерс» (1-4, 0:4 в пятом матче) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Нам дорого стоили ошибки, совершенные в первых матчах. Но мы старались отыграться.

Мы знали их систему, понимали, как они будут играть. Сегодня «Айлендерс» были весьма хороши. Да и во всей серии тоже. Они забивали, мы – нет. Вот и результат.

Конечно, любое поражение в серии принимается тяжело. Но сейчас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше», – сказал Овечкин.

Овечкин в 5-м матче с «Айлендерс»: 3 броска, 2 хита, «-3» за 20:34