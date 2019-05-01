Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс», «Калгари» против «Далласа»

Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли.
Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед.
Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации.
НХЛ
Кубок Стэнли
1-й раунд
- Дата проведения
- 21 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 1-3
- Дата проведения
- 21 августа, 05.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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