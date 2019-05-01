Василевский разделил с Брызгаловым 3-е место по победам в плей-офф НХЛ для российских вратарей – 20

Вратарь одержал победу в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (2:1, 3-1).

Россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

В его активе стало 20 побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Он стал 4-м российским вратарем в истории, достигшим этой отметки.

Лидирует Евгений Набоков (42 победы), далее следуют (39), (20), с которым Василевский разделил 3-е место.

В ближайшее время к этой четверке может присоединиться вратарь «Айлендерс» Семен Варламов (19).