Василевский разделил с Брызгаловым 3-е место по победам в плей-офф НХЛ для российских вратарей – 20

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Николай Хабибулин Илья Брызгалов Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский одержал победу в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (2:1, 3-1). 

Россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам. 

В его активе стало 20 побед в розыгрышах Кубка Стэнли. Он стал 4-м российским вратарем в истории, достигшим этой отметки. 

Лидирует Евгений Набоков (42 победы), далее следуют Николай Хабибулин (39), Илья Брызгалов (20), с которым Василевский разделил 3-е место. 

В ближайшее время к этой четверке может присоединиться вратарь «Айлендерс» Семен Варламов (19). 

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