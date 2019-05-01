17,6 млн человек посмотрели матчи Parimatch Sochi Hockey Open

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Mediascope представила данные по показателям трансляций матчей турнира Parimatch Sochi Hockey Open.

Трансляции были доступны на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна», «КХЛ ТВ», а также в социальной сети «ВКонтакте».

Суммарная аудитория на всех площадках составила рекордные 17 605 178 человек. На турнире было проведено восемь игр.

Самые высокие цифры показал третий матч между СКА и «Локомотивом» (2:6) – игру посмотрели 2 835 535 зрителей.

Два матча турнира попали в топ-10 телевизионных трансляций.

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