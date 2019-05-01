Овечкин об умершем от рака мальчике Льюи: «Он вдохновлял всю нашу команду»

Капитан «Вашингтон» вспомнил болельщика Алекса Льюи, который в декабре 2019 года в возрасте 15 лет умер от рака.

«Тяжело находиться в Торонто, играть на этой арене и не видеть Льюи и его семью. Он был замечательным ребенком – всегда на позитиве, улыбался, даже когда был болен.

Он вдохновлял не только для меня, но и всю нашу команды. Думаю, ребятам нравилось, как он объявлял стартовый состав и болел за нас», – сказал Овечкин.

Овечкин и Льюи впервые встретились в 2017 году, когда телеканал Sportsnet провел программу Hometown Hockey. Мальчик сказал, что Овечкин – его любимый хоккеист, после чего россиянин пригласил его на матч с «Торонто».

В том сезоне Льюи посетил еще два матча столичной команды. Овечкин забил в каждой игре, на которой присутствовал мальчик.

После победы в Кубке Стэнли в 2018 году российский хоккеист пригласил Льюи вместе с семьей на чемпионский парад.

Овечкин также звонил Алексу в день его рождения и перед операцией, чтобы узнать о его самочувствии и поддержать.