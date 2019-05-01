Овечкин про 0-2 в серии: «Никакой паники в «Вашингтоне» нет. Ничего не кончено, мы еще себя покажем»

Капитан «Вашингтона» прокомментировал поражение во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с (2:5, 0-2).

«Мы знаем, что должны играть лучше. Начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Мы уже бывали в этой ситуации. Мы знаем, как нужно бороться, как нужно играть – и еще себя покажем.

Я верю в этот коллектив, и мы все верим друг в друга. Никакой паники нет, но мы знаем, что пока не показали своей игры. Мы знаем свои сильные стороны, знаем, что должны сделать, чтобы вернуться в эту серию.

Мы хорошо знаем их систему, посмотрели достаточно видео и понимаем, как играть против таких соперников. Нам нужно просто лучше это делать. У нас для этого достаточно мастерства и характера. Будем двигаться от матча к матчу. Про сегодняшний нужно забыть и готовиться к следующему. Ничего еще не кончено», – сказал Овечкин.

Два года назад «Вашингтон» пожалел денег на Троца, и вот горит ему уже 0-2 в серии. Даже дубль Овечкина не помог