Холтби о 1-м голе «Айлендерс»: «Эта «бабочка» изменила ход всего матча, она на моей совести»

Вратарь подвел итоги матча 1-го раунда Кубка Стэнли против (2:4, 0-1).

«Первый гол, разумеется, я пропускать не имел права. Эта «бабочка» изменила ход всего матча, и она на моей совести.

Гол, который пропустили в большинстве, – это, скорее, недопонимание. Мне показалось, что у меня в запасе больше времени ввести шайбу в игру после сэйва. Мне стоило просто ее прижать. Всего этого в дальнейшем случаться не должно.

Думаю, что мы ожидаем от себя большего – как индивидуально, так и от команды. У нас достаточно опытный коллектив, чтобы сделать правильные выводы из сегодняшней неудачи.

Это то, как мы побеждали в прошлом, и то, как добьемся своего снова. Первый матч серии обычно не показателен в плане всей серии, намного больше зависит от нашего ответа», – сказал Холтби.