Мемориал Ромазана. «Магнитка» проиграла «Автомобилисту» – 2:3

Клубы КХЛ продолжают готовиться к возобновлению сезона.
Мемориал Ромазана
Магнитогорск
Металлург Мг – Автомобилист – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
0:1 – 14:22 Арзамасцев (Обидин, Захаров)
0:2 – 23:03 Голышев (Холланд, Обидин)
1:2 – 45:07 Мозякин (Нестрашил, Прохоркин)
1:3 – 58:40 Трямкин, пустые ворота
2:3 – 59:59 Швырев
Вратари: Кошечкин – Коварж.
«Металлург»:
Пашнин – Минулин, Мозякин – Прохоркин – Плотников;
Дронов – Мартынов, Чибисов – Ламмикко – Бек;
Хлыстов – Семин, Потехин – Нестрашил – Карпов;
Николаев – Антипин, Коробкин – Неколенко – Швырев, Рожков.
«Автомобилист»:
Трямкин – Василевский, Белоусов – Дацюк – Макеев
Бодров – Зборовский, Бочаров – Куликов – Голышев
Арзамасцев – Мамкин, Обидин – Холланд – Захаров
Березин, Литовченко – Протапович – Плэтт, Лоза.
Положение команд: «Автомобилист» – 3 (1), «Амур» – 0, «Металлург» – 0 (1), «Сибирь» – 0.