Мемориал Ромазана. «Магнитка» проиграла «Автомобилисту» – 2:3

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Клубы КХЛ продолжают готовиться к возобновлению сезона.

Мемориал Ромазана

Магнитогорск

Металлург Мг – Автомобилист – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

0:1 – 14:22 Арзамасцев (Обидин, Захаров)

0:2 – 23:03 Голышев (Холланд, Обидин)

1:2 – 45:07 Мозякин (Нестрашил, Прохоркин)

1:3 – 58:40 Трямкин, пустые ворота

2:3 – 59:59 Швырев

Вратари: Кошечкин – Коварж.

«Металлург»:

Пашнин – Минулин, Мозякин – Прохоркин – Плотников;

Дронов – Мартынов, Чибисов – Ламмикко – Бек;

Хлыстов – Семин, Потехин – Нестрашил – Карпов;

Николаев – Антипин, Коробкин – Неколенко – Швырев, Рожков.

«Автомобилист»:

Трямкин – Василевский, Белоусов – Дацюк – Макеев

Бодров – Зборовский, Бочаров – Куликов – Голышев

Арзамасцев – Мамкин, Обидин – Холланд – Захаров

Березин, Литовченко – Протапович – Плэтт, Лоза.

Положение команд: «Автомобилист» – 3 (1), «Амур» – 0, «Металлург» – 0 (1), «Сибирь» – 0.

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