Форвард «Филадельфии» Линдблум планирует сыграть в плей-офф. Он вылечился от рака в июле

Форвард «Филадельфии» сообщил, что планирует присоединиться к команде в Торонто в пятницу, 7 августа.

Игрок хочет принять участие в плей-офф Кубка Стэнли.

В декабре 2019 года у него была выявлена саркома Юинга, один из видов рака кости. 23-летний Линдблум излечился от онкологического заболевания. Последний раз он играл 7 декабря.

«В пятницу я отправляюсь в Торонто и присоединюсь к команде. Посмотрим, что получится. Я чувствую, что прибавляю с каждым днем.

Мы уже в плей-офф, а сейчас проводим матчи для определения посева. Вернуться на лед после всего случившегося будет просто фантастикой», – сказал Линдблум газете Gefle Dagblad.

«Флайерс» играют в круговом турнире Восточной конференции с «Бостоном», «Тампой» и «Вашингтоном» для определения посева в плей-офф.

Матч с «Кэпиталс» состоится завтра, 6 августа, с «Лайтнинг» – в субботу, 8 августа.

После приезда в Торонто Линдблуму придется пройти четырехдневный карантин в своем номере в отеле и сдать четыре отрицательных теста на коронавирус.

У игрока «Филадельфии» обнаружили тяжелую форму рака. Ему всего 23