Форвард «Филадельфии» Линдблум вылечился от рака

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Форвард «Филадельфии» Оскар Линдблум излечился от онкологического заболевания.

В декабре 2019 года у Линдблума была выявлена саркома Юинга, один из видов рака кости.

«Спасибо всем врачам и медсестрам за их выдающуюся работу, заботу и помощь в том, чтобы этот невероятный день стал возможен», – поблагодарила «Филадельфия» медиков в твиттере.

Линдблум тренируется с «Филадельфией». У него диагностировали рак полгода назад

У игрока «Филадельфии» обнаружили тяжелую форму рака. Ему всего 23

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