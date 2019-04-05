Форвард «Филадельфии» Линдблум вылечился от рака

Форвард «Филадельфии» Оскар Линдблум излечился от онкологического заболевания.
В декабре 2019 года у Линдблума была выявлена саркома Юинга, один из видов рака кости.
«Спасибо всем врачам и медсестрам за их выдающуюся работу, заботу и помощь в том, чтобы этот невероятный день стал возможен», – поблагодарила «Филадельфия» медиков в твиттере.
Fight. Inspire. Overcome. Celebrate.— x-Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) July 2, 2020
Ring that bell, @oskarlindblom!@PennMedicine #OskarStrong pic.twitter.com/RM1PCxHnfY
Линдблум тренируется с «Филадельфией». У него диагностировали рак полгода назад
У игрока «Филадельфии» обнаружили тяжелую форму рака. Ему всего 23