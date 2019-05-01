Овечкин вошел в жюри премии губернатора Подмосковья: «Победители получат по 1 млн рублей за свои добрые дела»

Капитан сообщил, что вошел в жюри премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом».

«Впервые в жюри премии «Мы рядом» губернатора Андрея Воробьева.

Андрей Воробьев, спасибо за доверие. Уже начал отсматривать заявки участников, их очень много, но выбрать надо лучших, ведь победители получат по 1 миллиону рублей за свои добрые дела», – написал Овечкин.

Премия направлена на поддержку людей, совершивших героические поступки, бескорыстно пришедших на помощь, преодолевших трудные жизненные ситуации и внесших вклад в развитие Московской области.

В состав жюри входят известные режиссеры, спортсмены, врачи, менеджеры, общественные деятели, деятели культуры и искусства.

Призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей, его разделят между собой 180 участников.