Шевченко о травме Самсонова: «Илья упал с квадроцикла в Магнитогорске, повредил спину и шею»

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов получил травму, упав с квадроцикла.
«Вчера генеральный менеджер «Вашингтона» высказал разочарование поступком Ильи Самсонова, назвал его травму неспортивной. Самое главное – он не предупредил руководство и медицинский штаб об этой травме.
По моей информации, Илья упал с квадроцикла, катаясь в Магнитогорске, и повредил себе спину, шею. Были серьезные повреждения.
Почему он об этом не сказал – вполне понятно. Наверняка в договорах указан запрет на перемещение на таких опасных средствах. Возможно, из-за этого он и не сообщил. Понадеялся на то, что к моменту возобновления тренировочного лагеря вылечится, но повреждения оказались серьезными.
Отношения с «Вашингтоном» он, безусловно, испортил. Теперь нужно сильно постараться, чтобы все доверие вернулось», – сказал Шевченко.
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму в России во время паузы в сезоне