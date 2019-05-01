Шевченко о травме Самсонова: «Илья упал с квадроцикла в Магнитогорске, повредил спину и шею»

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Журналист Алексей Шевченко сообщил, что вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов получил травму, упав с квадроцикла.

«Вчера генеральный менеджер «Вашингтона» высказал разочарование поступком Ильи Самсонова, назвал его травму неспортивной. Самое главное – он не предупредил руководство и медицинский штаб об этой травме.

По моей информации, Илья упал с квадроцикла, катаясь в Магнитогорске, и повредил себе спину, шею. Были серьезные повреждения.

Почему он об этом не сказал – вполне понятно. Наверняка в договорах указан запрет на перемещение на таких опасных средствах. Возможно, из-за этого он и не сообщил. Понадеялся на то, что к моменту возобновления тренировочного лагеря вылечится, но повреждения оказались серьезными.

Отношения с «Вашингтоном» он, безусловно, испортил. Теперь нужно сильно постараться, чтобы все доверие вернулось», – сказал Шевченко.

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