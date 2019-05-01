Никита Задоров: «Колорадо» точно выиграет Кубок Стэнли, если не будет травм»

Защитник оценил перспективы команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

– Что нужно сделать «Колорадо», чтобы дойти до Кубка Стэнли?

– На самом деле у нас все для этого есть. Настолько глубокий состав и команда, что любой может забить. Любое звено может сделать игру.

Очень хорошая защита. У нас два очень сильных вратаря. Даже непонятно, кто из них первый номер.

Голкипер в плей-офф – это наполовину залог победы. Есть такое негласное правило. Но когда у тебя два вратаря, которые могут потащить на протяжении 20 матчей – это хорошо.

Мы знаем, что нужно делать, где нам добавить. Мы посмотрели контрольный матч с «Миннесотой», разобрали его. Там чуть-чуть не хватало нам огня.

Но этот огонь точно придет в воскресенье в матче с «Сент-Луисом». Начинаются уже настоящие игры – против тех соперников, которых мы не очень любим, и против которых мы точно будем биться.

Главное – обойтись без травм. Если «Колорадо» продержится без них, думаю, мы точно выиграем в этом году, – сказал Задоров.

Зачем клубы НХЛ приехали в Канаду – отделяем туристов от контендеров и готовимся к великому шоу