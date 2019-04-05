Панарин о «Харт Трофи» и «Тед Линдсей»: «Говорю себе, что без шансов, чтобы не расстраиваться потом»

Нападающий прокомментировал попадание в число финалистов «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд» по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

– Номинации на «Харт Трофи» и «Тед Линдсей» – как думаете, шансы победить есть?

– Честно говоря, сначала думал, что вообще нет. Но когда у человека что-то появляется на горизонте, он начинает потихонечку в это верить.

Я сейчас отгоняю от себя все мысли, говорю себе, что без шансов, чтобы не расстраиваться потом. Изначально не думал даже, что меня номинируют.

– «Харт» считается более престижным трофеем, но «Тед Линдсей» зато выбирают сами игроки. Какой приз вы бы хотели получить больше?

– Честно говоря, даже не знал, что это за трофеи, за что они даются и кто голосует. Настолько это все было далеко от меня.

На днях я залепил журналистам в видеоконференции, что важнее «Тед Линдсей». Не знал, что за «Харт» голосуют журналисты.

Вот так вот – прямо журналистам в лицо сказал, мол, мне пофиг, что вы выберете (смеется). На самом деле, просто не знал. Так бы сказал, что и то, и другое важно.

– «Харт Трофи» выигрывали четверо россиян. Назовете всех?

– Нет, я ничего не смотрел про эти награды, говорю же. У меня сложилось собственное мнение о себе как о хоккеисте.

Конечно, если получится что-то выиграть – очень круто. А если нет – у меня нормальная самооценка на данный момент. Сейчас пытаюсь не думать про это, – сказал Панарин.

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