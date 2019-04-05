Прохоркин о протестах в США: «Они сами это породили и теперь пожинают плоды»

Форвард «Магнитки» поделился мнением о массовых протестах в США, вспыхнувших после гибели чернокожего в Миннесоте.

– Что думаете о протестах в США и движении Black lives matter?

– Они сами до этого дошли. Сами породили и теперь пожинают плоды. Но я там не живу, я не гражданин США, чтобы что-то говорить. В Беверли-Хиллз было страшно, его буквально разносили. Хорошо, что мы уехали к тому моменту.

Было реально неспокойно. Ребята рассказывали мне, что там творилось. Хотя до этого всегда было все нормально. Как раз в живут люди разных цветов и народов.

– Говорят, что в Калифорнии много бомжей.

– Очень много. Во время паузы на Матч всех звезд мы поехали в Сан-Франциско - по незнанке взяли в центре города гостиницу. А там у них палатки, готовили и жили на улице - это был просто ужас, – рассказал Прохоркин.