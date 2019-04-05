Николай Прохоркин: «Потолок зарплат – самое умное, что сделали в КХЛ. Нужно еще ограничить число людей в команде»

Нападающий поделился мнением о потолке зарплат .

– Потолок зарплат – это потрясающе. Это самое умное, что сделали в нашей лиге. Только один минус – его не доработали.

Это не глупые люди создавали, эту цифру называли (900 млн рублей – прим. Sports.ru), думаю, это делали при помощи математики, чтобы разложить все по полочкам.

Но они не завершили – нужно было ограничить число людей в команде.

– Заявку ограничить?

– Да. Если кого-то заявляешь, то другого отправляешь в низшую лигу. Это правильно. Потолка бы хватило даже для 25 человек в команде. 900 миллионов – это достаточно.

В этом году генеральные менеджеры наконец показали свою работу. Не просто подписывали, когда конца и края нет, по 50 человек можно подписывать, а именно головой нужно было думать.

Проворачивать сделки, обмены, права – мне кажется, им самим интересно, – заявил Прохоркин.

У СКА – новая концепция, у ЦСКА – остатки мощи. Кто будет играть в самых богатых командах КХЛ