Шуми Бабаев: «Сорокин совершил ошибку, подписав контракт с «Айлендерс»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Максима Шалунова, высказался касательно нового контракта хоккеиста с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в НХЛ.
«Чикаго» выбрал россиянина на драфте-2011 под 109-м общим номером.
«Я писал генменеджеру «Блэкхокс» Стэну Боумэну. Может быть, он занят. Я ждал ответа. Не думаю, что он сам знает, что хочет делать. Сейчас все так странно.
Я думаю, что многие российские игроки останутся в КХЛ. Думаю, Сорокин совершил ошибку, подписав контракт. Что он собирается делать в течение шести или семи месяцев? Лучше играть.
Я говорил с ЦСКА, они позволят Максу уйти, как только закончится сезон КХЛ», – сказал Бабаев.