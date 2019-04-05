Шуми Бабаев: «Сорокин совершил ошибку, подписав контракт с «Айлендерс»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего , высказался касательно нового контракта хоккеиста с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в .

выбрал россиянина на драфте-2011 под 109-м общим номером.

«Я писал генменеджеру «Блэкхокс» . Может быть, он занят. Я ждал ответа. Не думаю, что он сам знает, что хочет делать. Сейчас все так странно.

Я думаю, что многие российские игроки останутся в КХЛ. Думаю, Сорокин совершил ошибку, подписав контракт. Что он собирается делать в течение шести или семи месяцев? Лучше играть.

Я говорил с , они позволят Максу уйти, как только закончится сезон КХЛ», – сказал Бабаев.