Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пока ни с кем не разговаривал и даже не думал об этом»

Капитан рассказал о своей контрактной ситуации.

С 13 июля клубам разрешено подписывать новые контракты со своими игроками, чьи соглашения рассчитаны до завершения сезона-2020/21.

Для Овечкина следующий сезон станет последним по 13-летнему контракту на 124 миллиона долларов (кэпхит – 9,54 млн за сезон), подписанному в январе 2008 года.

«Нет-нет, ни о чем пока ни с кем не разговаривал и даже не думал об этом. Сейчас слишком много других дел и забот.

Думаю, что для меня этот плей-офф будет отличным опытом. Трудно будет привыкнуть к отсутствию фанатов. Мы проведем вместе почти два месяца, не видя наших семей.

Но самое главное – мы будем играть в хоккей, тренироваться и будем все делать вместе. Думаю, все это будет здорово», – сказал Овечкин.