Квартальнов останется главным тренером «Ак Барса»

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов сообщил, что клуб активировал опцию продления контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым.

«Ак Барс» под руководством Дмитрия Квартальнова показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной части, и в реализации стратегии клуба по привлечению собственных воспитанников в состав.

Хорошую игру по ходу чемпионатов показывали и клубы системы – «Барс» и «Ирбис», это тоже связано с работой Дмитрия Вячеславовича и его штаба. В этой связи наше трудовое соглашение автоматически продлено на следующий сезон», – сказал Маганов.

54-летний Квартальнов возглавил клуб в мае 2019 года, контракт был подписан по схеме «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на один.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла «Нефтехимик» (4-0 в серии).