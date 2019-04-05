Президент ЦСКА: «Клуб заслужил чемпионство, мы рады. Поход за вторым Кубком Гагарина остановила пандемия»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поздравил болельщиков команды с присуждением ей звания чемпиона России.

«ЦСКА готовился к полноценному сезону, но, к сожалению, пандемия приостановила поход за вторым Кубком Гагарина. С пониманием относимся к этому чемпионству и очень довольны и рады, потому что клуб это заслужил.

Хотя многие скептики говорят о том, что чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина должна быть одна команда, ЦСКА всегда был категорически против этой версии.

Мы прекрасно понимаем, что регулярка и отличаются спортивной составляющей, и, по сути, это два самостоятельных турнира.

Мы выиграли регулярку, прошли первый круг плей-офф, стремились играть в каждом матче на победу. И этого достаточно, мне кажется, для того, чтобы федерация приняла разумное решение. Поздравляем всех болельщиков с нашей заслуженной победой в чемпионате России», – заявил Есмантович.