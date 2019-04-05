Драфт НХЛ-2020. 1-й выбор получит клуб, вылетевший из плей-аута. 2-й – у «Лос-Анджелеса», 3-й – у «Оттавы», 4-й – у «Детройта»

Стали известны итоги первого этапа лотереи по распределению выборов в первом раунде драфта НХЛ-2020.
Право первого выбора будет разыграно на втором этапе лотереи. На него будут претендовать 8 команд, проигравших серии плей-аута.
Повторный розыгрыш лотереи состоится перед началом первого раунда Кубка Стэнли. Шансы на победу в нем у этих команд будут одинаковыми – по 12,5%.
Право второго выбора получил «Лос-Анджелес», третьего – «Оттава». При этом «Сенаторс» получили еще и общий пятый выбор.
«Детройт», у которого изначально было 18,5% шансов на выигрыш первого пика, будет выбирать четвертым.
Выборы на драфте с 4-го по 8-й распределялись в порядке, обратном расположению команд в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата (по проценту набранных очков).
Драфт НХЛ-2020
1-й раунд
1. Предстоит определить
3. «Оттава» (изначальный пик «Сан-Хосе»)
4. «Детройт»
5. «Оттава»
6. «Анахайм»
7. «Нью-Джерси»
8. «Баффало»
Остальные клубы, проигравшие серии плей-аута, будут выбирать игроков под номерами с 9-го по 15-й – в порядке, обратном проценту набранных ими очков по итогам регулярного чемпионата.
По итогам розыгрыша Кубка Стэнли определится, какие клубы будут выбирать под номерами с 16-го по 31-й.
Процедура драфта НХЛ-2020 состоится после розыгрыша плей-офф, дата начала которого еще не определена.
Главными фаворитами называются нападающие Алексис Лафренье, Тим Штюцле и Куинтон Байфилд.