Алексей Шевченко: «Все идет к тому, что в Подмосковье будет на одну команду КХЛ больше»

Журналист Алексей Шевченко сообщил, что один из клубов КХЛ, вероятно, переберется в Московскую область.
«Все идет к тому, что в Подмосковье будет на одну команду КХЛ больше», – написал Шевченко.
В последнее время обсуждался переезд «Куньлуня» в Россию из-за того, что в связи с коронавирусом границы не откроют, а международное авиасообщение не будет полностью восстановлено.
В качестве одного из вариантов для китайского клуба назывались Мытищи.
«Куньлунь» о проведении матчей в Москве: «Там просто негде играть. Это что-то из области фантастики»