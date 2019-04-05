Алексей Шевченко: «Все идет к тому, что в Подмосковье будет на одну команду КХЛ больше»

Журналист сообщил, что один из клубов , вероятно, переберется в Московскую область.

«Все идет к тому, что в Подмосковье будет на одну команду КХЛ больше», – написал Шевченко.

В последнее время обсуждался переезд в Россию из-за того, что в связи с коронавирусом границы не откроют, а международное авиасообщение не будет полностью восстановлено.

В качестве одного из вариантов для китайского клуба назывались Мытищи.

«Куньлунь» о проведении матчей в Москве: «Там просто негде играть. Это что-то из области фантастики»