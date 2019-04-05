«СКА получил права практически на всех перспективных молодых игроков». Вайсфельд о селекции армейцев

Хоккейный менеджер прокомментировал тройной обмен между «Магниткой», «Трактором» и СКА, в результате которого петербургский клуб получил права на форвардов и .

«СКА выдерживает свою линию. Они практически уже получили права на всех перспективных молодых игроков.

В этом обмене особняком стоит фигура Прохоркина, и СКА отдает его в другой клуб. Можно предположить, что СКА не смог договориться с Николаем об условиях контракта.

Для «Магнитки» это будет, скорее всего, первый центр, но в свою очередь СКА получил права на двух очень перспективных ребят – Каменева и Тренина», – сказал Вайсфельд.

Круговорот людей в КХЛ продолжается. На этот раз в обмене поучаствовали «СКА», «Трактор» и «Металлург»