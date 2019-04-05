Рене Фазель: «Без НХЛ на ОИ-2018 было великолепное шоу. Будет отличный ЧМ-2021, если они не приедут»

Президент ИИХФ высказался о том, смогут ли игроки сыграть на .

Ожидается, что новый сезон начнется в январе – по этой причине хоккеисты лиги могут не выступить на турнире.

«Без присутствия игроков НХЛ на Олимпийских играх в Пхенчхане было великолепное шоу. Если хоккеисты лиги не приедут, то все равно у нас будет отличный чемпионат мира.

Но с учетом возможного переноса начала турнира с 7 мая на 21 мая мы все равно надеемся, что они приедут, если же нет, то мы, конечно, не можем это никак контролировать.

Но у меня есть ощущение, что регулярный чемпионат НХЛ в следующем сезоне завершится в начале мая», – сказал Фазель.

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