Платежка «Динамо» – 844 млн рублей. Зарплата Кагарлицкого – 60 млн («Бизнес Online»)

Теги Александр Еременко Михаил Григорьев Дмитрий Кагарлицкий КХЛ Андрей Сергеев Вячеслав Кулемин Вадим Шипачев Юусо Хиетанен Динамо Дмитрий Яшкин Оскар Линдберг Теему Пулккинен Даниил Тарасов Михал Чайковски Владимир Брюквин Андрей Алексеев 1995 Андрей Миронов Иван Бочаров Сергей Бойков Дмитрий Огурцов Артем Волков 1997 Егор Зайцев 1998 Иван Игумнов Дмитрий Моисеев Андрей Прибыльский Иван Муранов Илья Круглов деньги Хоккей

«Бизнес Online» оценил размер платежной ведомости московского «Динамо», приведя данные по зарплате каждого игрока. 

В итоге общая зарплатная ведомость клуба на текущий момент составляет 844 миллиона рублей. Размер потолка зарплат в КХЛ – 900 млн рублей. 

Самый высокооплачиваемый игрок клуба – форвард Вадим Шипачев. Его зарплата составляет 120 млн рублей в год.

Вратари: Александр Еременко (25 млн), Иван Бочаров (25 млн);

Защитники: Юусо Хиетанен (60 млн), Андрей Миронов (50 млн), Михал Чайковски, Андрей Сергеев (оба – по 35 млн), Михаил Григорьев (32 млн), Артем Волков (20 млн), Сергей Бойков (17 млн), Дмитрий ОгурцовЕгор Зайцев (оба – по 15 млн). Контракт Андрея Прибыльского не учитывается. 

НападающиеВадим Шипачев (120 млн), Дмитрий Яшкин (95 млн), Дмитрий Кагарлицкий (60 млн), Теему Пулккинен (55 млн), Оскар Линдберг (50 млн), Даниил Тарасов (40 млн), Владимир Брюквин (35 млн), Андрей Алексеев (20 млн), Вячеслав КулеминИван Игумнов (оба – по 15 млн), Дмитрий Моисеев (10 млн). Контракты Ивана Муранова и Ильи Круглова не учитывается. 

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