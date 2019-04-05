Платежка «Динамо» – 844 млн рублей. Зарплата Кагарлицкого – 60 млн («Бизнес Online»)

«Бизнес Online» оценил размер платежной ведомости московского , приведя данные по зарплате каждого игрока.

В итоге общая зарплатная ведомость клуба на текущий момент составляет 844 миллиона рублей. Размер потолка зарплат в – 900 млн рублей.

Самый высокооплачиваемый игрок клуба – форвард . Его зарплата составляет 120 млн рублей в год.

Вратари: (25 млн), Иван Бочаров (25 млн);

Защитники: Юусо Хиетанен (60 млн), Андрей Миронов (50 млн), Михал Чайковски, Андрей Сергеев (оба – по 35 млн), Михаил Григорьев (32 млн), Артем Волков (20 млн), Сергей Бойков (17 млн), Дмитрий Огурцов, Егор Зайцев (оба – по 15 млн). Контракт Андрея Прибыльского не учитывается.

Нападающие: Вадим Шипачев (120 млн), Дмитрий Яшкин (95 млн), (60 млн), Теему Пулккинен (55 млн), Оскар Линдберг (50 млн), Даниил Тарасов (40 млн), Владимир Брюквин (35 млн), Андрей Алексеев (20 млн), Вячеслав Кулемин, Иван Игумнов (оба – по 15 млн), Дмитрий Моисеев (10 млн). Контракты Ивана Муранова и Ильи Круглова не учитывается.