Кросби об убийстве Джорджа Флойда полицейским: «Это нельзя игнорировать. Расизм неприемлем»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал ситуацию с протестами в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«То, что случилось с Джорджем Флойдом, нельзя игнорировать. Расизм, который существует сегодня во всех формах, неприемлем.

Я не могу представить, с какой дискриминацией ежедневно сталкиваются чернокожие и представители меньшинств, но я буду слушать и учиться, чтобы помочь изменить ситуацию.

Вместе мы найдем решение с помощью диалога и коллективных усилий», – написал Кросби.

46-летнего Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса, когда продавец магазина заподозрил, что мужчина расплачивался поддельной 20-долларовой банкнотой. Полицейский Дерек Шовин повалил Флойда на землю и прижал коленом шею. В таком положении офицер продержал Джорджа больше семи минут.

Флойд умер в больнице. Видеозаписи, на которых он неоднократно говорил, что не может дышать, быстро распространялись в медиа. Четырех причастных к смерти полицейских уволили на следующий день.

В Миннеаполисе, а затем по всей стране начались протесты против дискриминации, которые вылились в столкновения с полицией. 29 мая Шовина арестовали, было выдвинуто обвинение в убийстве. Но беспорядки продолжаются, в ряде городов они переросли в погромы.

Эвандер Кэйн об убийстве чернокожего в Миннесоте: «Нужно, чтобы это осудили Кросби, Том Брэди и другие спортсмены, не похожие на меня»

Санчо, Тюрам, Кьеллини, Леброн, весь «Ливерпуль» и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда