Вдова Крутова: «Третьяк закончил в 32 года, потому что Тихонов не разрешил ему жить дома. Владику, святому человеку!»

Нина Крутова, вдова бывшего форварда ЦСКА и сборной СССР Владимира Крутова, рассказала о том, почему завершил карьеру в 32 года.

«Почему Третьяк так рано закончил? Потому что Тихонов не разрешил ему жить дома. Владику, святому человеку!

Держи на базе молодежь, это правильно. А лучший вратарь страны закончил в 32 года, потому что больше не мог все время сидеть на сборах», – сказала Крутова.

«Знаю, что Тихонов легко мог унизить игроков перед всей командой, обзывал их». Вдова Крутова об экс-тренере ЦСКА