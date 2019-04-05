Вдова Крутова: «Третьяк закончил в 32 года, потому что Тихонов не разрешил ему жить дома. Владику, святому человеку!»

Теги ЦСКА Виктор Тихонов Владислав Третьяк сборная СССР Владимир Крутов Спорт-Экспресс Хоккей

Нина Крутова, вдова бывшего форварда ЦСКА и сборной СССР Владимира Крутова, рассказала о том, почему Владислав Третьяк завершил карьеру в 32 года. 

«Почему Третьяк так рано закончил? Потому что Тихонов не разрешил ему жить дома. Владику, святому человеку!

Держи на базе молодежь, это правильно. А лучший вратарь страны закончил в 32 года, потому что больше не мог все время сидеть на сборах», – сказала Крутова.

«Знаю, что Тихонов легко мог унизить игроков перед всей командой, обзывал их». Вдова Крутова об экс-тренере ЦСКА

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