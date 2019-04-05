Президента Федерации хоккея США обвиняют в покрывании домогательств

В отношении президента Федерации хоккея США Джона Смита идет расследование.
Функционер обвиняется в том, что на протяжении многих лет не давал ход жалобам на тренера любительской лиги Тома Адрахтаса.
Сейчас дело тренера расследует полиция, ему вменяют домогательства к нескольким молодым игрокам.
По сообщениям нескольких коллег Смита, тот отлично знал о репутации Адрахтаса и регулярно получал на тренера жалобы, но не обращал на них внимания и не применял никаких санкций.
Смит является главой Федерации хоккея США с 2015 года.