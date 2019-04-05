«Бостон» в третий раз выиграл Президентский кубок

«Бостон» стал обладателем Президентского кубка, вручаемого лучшей команде регулярного сезона.

«Брюинс» занимали первое место в общей таблице со 100 очками, когда 12 марта сезон был остановлен из-за угроз, связанных с распространением коронавируса.

У «Бостона» было пять победных серий из как минимум четырех матчей, в том числе четыре по пять. С 10 ноября по 5 декабря «Брюинс» выиграли 13 встреч подряд.

в третий раз стал обладателем Президентского кубка. Также клуб побеждал в сезонах-2013/14 и 1989/90.