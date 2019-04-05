Еронко о 13 воспитанниках в «Авангарде» к 2023 году: «Речь шла об игроках из системы клуба, а не воспитанниках как таковых»

Ассистент генменеджера разъяснил заявление о 13 воспитанниках клуба, которые должны быть в составе к сезону-2022/23.

«Одна из моих непосредственных и первоочереднных задач – пресловутые «13 воспитанников» в составе «Авангарда» к 2023 году. Что породило обширную дискуссию. Мол, это глупо и недостижимо. Но речь-то шла не о воспитанниках как таковых. А о хоккеистах, которые прошли через систему клуба. Как минимум поиграли в МХЛ.

Условный Семен Чистяков – не воспитанник «Авангарда», но в счет тринадцати будет входить. И вполне может заиграть на уровне КХЛ если не в новом сезоне, то через один.

Да, обеспечить даже расширенный состав основы клуба КХЛ тринадцатью игроками, взращенными в рамках системы, – это невероятно сложная задача. Но я не считаю ее невыполнимой. Задел есть. В основе уже трое воспитанников. В этом сезоне их должно стать больше. Для чего я приложу все усилия. Это точно не глупо в рамках жесткого потолка зарплат.

Люди, прошедшие через систему, получая в рамках этой системы все возможности для реализации, по определению лояльны. Плюс они молоды и, соответственно, не требуют больших финансовых затрат. И раз уж у нас никто ничего не делает в плане сокращения оттока молодежи за океан – почему бы нам не стать своего рода пионерами? На эти сигналы уже отреагировал ряд парней из академии. Что только плюс, причем большой плюс.

20-летний парень может за год из игрока четвертого звена превратиться в игрока первого звена. Именно в таком возрасте, как правило, хоккеисты достигают максимального прогресса. Надо просто им предоставить возможности для прогресса. И это обязательно будет проработано.

В ближайшей перспективе – разработка приложения, в котором будут индивидуальные планы для всех наших хоккеистов, даже совсем юных, по ряду направлений, диета, сценарии. Это не только академии и коснется, но и , причем у нас обязательно появится свой фарм-клуб.

Зная практики ряда клубов НХЛ, я постараюсь их внедрить и у нас. Даже если не удастся внедрить 13, а только 12 – это уже будет потрясающий результат и очень мощный сигнал для тех, кто сейчас в академии «Авангарда». Работайте, и все у вас будет. - она за углом. В этом вся суть. Мотивация и выстроенная система, в рамках которой у всех будет шанс», – считает Еронко.

Еронко об «Авангарде»: «К сезону-2022/23 в основе должно быть 13 воспитанников, которые не будут на вторых ролях»