Бурдасов о своей зарплате: «Без комментариев. Но СКА выиграет следующий Кубок Гагарина, и все будут довольны»

Форвард СКА Антон Бурдасов рассказал о продлении контракта с петербуржцами.

– Сообщили, что ваша зарплата в СКА — 40 и 55 миллионов. Это правда?

– Позвольте все-таки не комментировать мою зарплату. Но СКА выиграет следующий , и все будут довольны.

– Но вам пришлось пойти на сокращения контракта по сравнению с предыдущим?

– У всех в команде одинаковая ситуация. Но мы все понимаем, видим, что творится вокруг, проблемы с потолком зарплат, так что большинство хоккеистов отнеслось к этому правильно. Не думаю, что это нам помешает выиграть главный титул. Мы и в этом сезоне были близки к нему. Да, прошел только один раунд, но СКА набрал отличный ход.

– А с новым тренером поговорили уже?

– У нас будет новый тренер? Лично я не в курсе, а то бы сказал. А кого сватают? ? В клубе ничего не объявляли на этот счет, а я не из тех, кто лезет в эти дела. Но Брагин очень хорошо поставил нам игру в большинстве, кое-что изменил в атаке, – заявил Бурдасов.