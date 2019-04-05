Бурдасов о своей зарплате: «Без комментариев. Но СКА выиграет следующий Кубок Гагарина, и все будут довольны»

Форвард СКА Антон Бурдасов рассказал о продлении контракта с петербуржцами.
– Сообщили, что ваша зарплата в СКА — 40 и 55 миллионов. Это правда?
– Позвольте все-таки не комментировать мою зарплату. Но СКА выиграет следующий Кубок Гагарина, и все будут довольны.
– Но вам пришлось пойти на сокращения контракта по сравнению с предыдущим?
– У всех в команде одинаковая ситуация. Но мы все понимаем, видим, что творится вокруг, проблемы с потолком зарплат, так что большинство хоккеистов отнеслось к этому правильно. Не думаю, что это нам помешает выиграть главный титул. Мы и в этом сезоне были близки к нему. Да, прошел только один раунд, но СКА набрал отличный ход.
– А с новым тренером поговорили уже?
– У нас будет новый тренер? Лично я не в курсе, а то бы сказал. А кого сватают? Валерия Брагина? В клубе ничего не объявляли на этот счет, а я не из тех, кто лезет в эти дела. Но Брагин очень хорошо поставил нам игру в большинстве, кое-что изменил в атаке, – заявил Бурдасов.