Артемий Панарин: «Я звезда» даже в голове не могу сказать. «Ты че мелешь, придурок?» – сразу скажу себе»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью Sports.ru поделился мнением о том, можно ли назвать его звездой.

– Четыре года назад у тебя спрашивали, можно ли тебя назвать звездой – ты рассказал, что в «Витязе» три года не признавал, что заиграл, и в итоге ответил – нет. Сейчас, после такого контракта, серии успешных сезонов – можно?

– Конечно, на подсознании я понимаю, что играю на хорошем уровне, реально топовом. Но сама формулировка «я звезда» – нет, я так не думаю.

Я думаю о том, удается ли мне играть на этом уровне. А слово «звезда» я даже в своей голове не могу сказать. Сразу скажу себе: «Ты че мелешь, придурок?» Не из-за того, что я такой правильный, а просто чтобы не терять голову, – сказал Панарин.

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