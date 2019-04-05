Вей заработает 120 млн рублей за 2 сезона в СКА («Хоккей без зрителей»)

Нападающий Линден Вей заработает 120 миллионов рублей за два сезона в СКА, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Базовая часть оклада составит 60 млн рублей в год. Еще 12 млн рублей Вей может заработать в качестве бонусов.

Напомним, что в потолке зарплат не учитываются премиальные выплаты в сумме, не превышающей 20% от суммы контракта.

В минувшем сезоне 28-летний Вей выступал за ЦСКА.

Он набрал 48 (13+35) очков в 52 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф провел четыре игры и набрал 2 (1+1) балла.