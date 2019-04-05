«Отношения между КХЛ и НХЛ нужно менять в сторону бизнеса. Хотите игрока – платите!» Бельмач об отъездах за океан

Экс-директор «Югры», бывший президент таллинского «Ильвеса» Андрей Бельмач высказался о ситуации с оттоком молодых российских игроков в НХЛ.

«Решение проблемы с неконтролируемыми отъездами вижу прежде всего в создании условий для развития молодых хоккеистов в КХЛ, в получении ими регулярного игрового времени. Это хорошо понимают в лиге, и некоторые клубы КХЛ, в том числе ведущие, уже начинают идти по этому пути.

НХЛ – это чисто коммерческая лига, хорошо умеющая себя продавать, но не любящая покупать. Клубы КХЛ могут абсолютно спокойно вести переговоры по продаже интересующего НХЛ игрока, который находится у нас на контракте. А лиги являлись бы гарантами соблюдения условий переходов.

Если клубы НХЛ отдают своих игроков на Олимпиады за деньги, то почему в обратном направлении это не должно работать?

Согласен с Фетисовым, необходимо менять отношения между клубами КХЛ и НХЛ в сторону бизнеса. Хотите игрока – договаривайтесь и платите! Не должно быть сомнений в том, что НХЛ на это пойдет. На стыке веков североамериканские клубы платили по 150-250 тысяч долларов за игрока – по договору между НХЛ и ФХР.

В то время, когда мы только начинаем думать о последствиях пандемии, эта реформа сохранит бюджетные средства, так необходимые гражданам России.

Кстати, в футболе трансферы игроков – одна из основных статей доходов. Уезжать в игроки будут, и наш хоккей обязан получать от этого доход», – сказал Бельмач.