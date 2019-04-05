Валерий Буре: «Мы с Павлом провели с Путиным 2 часа в стэйк-хаусе перед ОИ-2002»

Бывший игрок сборной России Валерий Буре поделился воспоминаниями о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

– Правда или нет, но Павел рассказывал мне, как Путин однажды остановился в его квартире в Майами.

– Могу рассказать другую историю. Перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити, кажется в декабре (на самом деле в ноябре 2001-го – прим. Sports.ru) Павел позвонил мне и спросил, не хотел бы я слетать в Вашингтон на встречу с Владимиром Путиным. Я такой: «Что?» Павел мне: «Да-да, Путин хотел с нами встретиться».

Конечно я был за. Прошла тренировка, мы сели на самолет и полетели в Вашингтон. Там со мной были Павел и .

У Путина было пять минут для общения с нами в российском посольстве, а потом он говорит: «У вас есть планы на вечер? Может, поужинаем вместе?» И мы такие: «Если бы у нас и были какие-то планы, мы бы их отменили».

Мы поехали в стэйк-хаус и провели там два с лишним часа. Потом полетели домой, вернулись только в 2-3 утра, а после короткого сна у нас были тренировки.

Днем я включил телевизор, а там в новостях показывали встречу Путина и Джорджа Буша в Белом доме. Я не мог поверить в то, что совсем недавно ужинал с ним, – приводит слова Буре телеграм-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст журналиста The Athletic Майкла Руссо.