Агент Мозякина: «Теперь паузу взяла «Магнитка». С нашей стороны все согласовано»

Сергей Паремузов, агент форварда Сергея Мозякина, рассказал о ходе переговоров с «Магниткой».

«С Сергеем Мозякиным мы действительно брали паузу в переговорах до 30 апреля, когда на совете директоров рассматривалось возможное увеличение потолка зарплат.

Но мы сняли эту паузу на сутки раньше, 29 апреля. Сделано это было по поручению моего клиента.

Я позвонил Сергею Ласькову и сказал, что мы согласны на предложенные нам условия.

Теперь паузу взяла «Магнитка», так что я жду звонка от Сергея Алексеевича. С нашей стороны, повторюсь, все согласовано», – сказал Паремузов.