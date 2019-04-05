Агент Мозякина: «Теперь паузу взяла «Магнитка». С нашей стороны все согласовано»

Сергей Паремузов, агент форварда Сергея Мозякина, рассказал о ходе переговоров с «Магниткой».
«С Сергеем Мозякиным мы действительно брали паузу в переговорах до 30 апреля, когда на совете директоров КХЛ рассматривалось возможное увеличение потолка зарплат.
Но мы сняли эту паузу на сутки раньше, 29 апреля. Сделано это было по поручению моего клиента.
Я позвонил Сергею Ласькову и сказал, что мы согласны на предложенные нам условия.
Теперь паузу взяла «Магнитка», так что я жду звонка от Сергея Алексеевича. С нашей стороны, повторюсь, все согласовано», – сказал Паремузов.