Никита Зайцев: «Зуб еще в России, но уже пишут, что он чей-то конкурент. Откровенно бесят такие рассуждения»

Защитник «Оттавы» поделился мнением о переходе в «Сенаторс» и работе хоккейных журналистов.

– К вам едет Артем Зуб. Мой коллега Игорь Еронко считает, что это прямой ваш конкурент за игровое время и место в составе.

– Меня такие рассуждения откровенно бесят. Во-первых, дайте вы Артему вообще доехать до Северной Америки. Дайте ему зайти в раздевалку, пройти подготовку к сезону, начать чемпионат. Он еще в России, но уже пишут, что он чей-то конкурент.

Во-вторых, у меня конкурент не только Зуб, но еще тысячи человек со всего мира, которые бы хотели играть в составе клуба . А в «Торонто» таких людей было сотни тысяч.

В-третьих, я всегда буду помогать Артему. Это мои принципы. Подскажу, постараюсь, чтобы адаптация у него прошла быстрей.

– Я просто поделился его мыслями.

– Не нужны мне его мысли. Какое-то непонятное издание сообщает, что у меня, якобы, коронавирус, никто бы этого не заметил, а он делает ретвит, и начинается не пойми что. Слушайте, мне легко позвонить, проверить, спросить.

В НХЛ так бы и сделали, но у вашего коллеги, наверное, свои правила. Для меня такие люди, которые что-то просто перепечатывают, не являются журналистами.

– Был коронавирус-то?

– Нет, – сказал Зайцев.