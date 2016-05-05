Александр Барков: «В 15 лет взяли в сборную Финляндии. После этого даже мыслей о сборной России не было»

Форвард «Флориды» и сборной Финляндии поделился мнением о возможном выступлении за сборную России.

«Мог бы играть за Россию на крупных турнирах? Даже не помню, когда последний раз об этом думал. После того как в 15 лет меня взяли в сборную Финляндии, у меня даже не было мыслей играть за сборную России.

Конечно, чувствую себя наполовину русским, у меня есть российский паспорт, родители и вся родня тоже русские. Но я вырос в Финляндии и горжусь тем, что выступаю за сборную Финляндии, мне это очень нравится.

Часто ли удается приезжать в Россию? Давно уже не был в России. Последний раз просто так съездил в Питер на три дня, походил по городу, сходил на «Зенит». Раньше бывал чаще.

У нас в Москве живут бабушка, двоюродная сестра, тетя. Часто бывали у них в гостях. А так, уже лет 7-8 не был у них», – рассказал Барков.