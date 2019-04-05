Панарин о самом страшном моменте в жизни: «Когда дед в автобусе забыл. Или в 14 лет выпили пивка, и нас вызвали к директору»

Форвард поделился мнением о добре и зле, а также вспомнил о страшных моментах в своей жизни.

– Как вы воспринимаете людей - как потенциально добрых или злых?

– Я думаю, что потенциально добрых. Обормотов тоже иногда вижу. Трудно посчитать в процентах, кто в моих глазах хороший, а кто плохой.

Но в принципе я открыт перед 95 процентами людей. Сразу же, при первой встрече. Спокойно могу обсуждать с ними даже то, о чем и говорить не нужно. Так что да, я открыт. Но иногда от этого страдаю.

– Какой самый страшный момент в жизни у вас был?

– Наверное, когда меня дед в автобусе забыл. Да много таких моментов! Например, мы в 14 лет выпили пивка, и нас вызывали к директору. Тоже неприятно было.

Или боксер в интернате за мной бегал с вилкой вокруг теннисного стола. Я маленьким был, а он — большой. Если бы он меня поймал, было бы очень больно.

– А страшные сны вам видятся?

– Сны такие есть. То ты болеешь чем-то, то у тебя оторвало часть тела. То ты кого-то замочил и убегаешь от полиции. Как в «Брате-2», – сказал Панарин.