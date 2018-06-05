«Чикаго» уволил президента клуба Макдоно. Его заменил сын владельца

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«Чикаго» объявил об увольнении президента клуба Джона Макдоно

Временно исполняющим его обязанности назначен 43-летний Дэнни Вирц, сын владельца клуба Роки Вирца, ранее занимавший пост вице-президента.

Макдонo стал президентом «Блэкхокс» в 2007 году. До этого в течение 24 лет он работал в бейсбольной команде «Чикаго Кабс».

В период работы Макдоно в «Чикаго» команда трижды выигрывала Кубок Стэнли (2010, 2013 и 2015 годы) и установила клубный рекорд по количеству аншлагов на домашних играх (531).

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