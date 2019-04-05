Шевченко о Мозякине и «Магнитке»: «Он посчитал, что 5-6 млн в месяц лучше, чем ничего. На рынке интереса не было»

Журналист « прокомментировал контрактную ситуацию форварда «Магнитки» Сергея Мозякина.

« подсчитал, что лучше получать 5-6 миллионов в месяц, чем не получать ничего и, видимо, договорился с о продлении контракта. Пока подписи не поставлены, но из Челябинской области уже намекают, что остались лишь формальности.

Непонятно, чья это была идея устроить скандал из-за довольно внушительного сокращения зарплаты. Что произошло-то? Не хотят давать 18 миллионов в месяц, а предлагают 5-6? Но ему уже 39 лет. Но на рынке интереса к Мозякину не было.

Я немного не понимаю, зачем он в таком возрасте и в такой форме Илье Воробьеву, но тренер почему-то верит, что ветеран, даже стоя на льду, будет набирать по 40 очков. Сомневаюсь, что в новой реальности это возможно, но такую слепую веру разговорами и предположениями не подорвать», – написал Шевченко.

Вице-президент «Магнитки» о Мозякине: «Мы пришли к пониманию по общим цифрам по зарплате»