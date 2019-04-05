Ожиганов о Барабанове в «Торонто»: «В первые два звена будет тяжело пробиться»

Защитник СКА Игорь Ожиганов поделился мнением о перспективах нападающего в .

– Признайтесь, когда Александр Барабанов, официально перешедший в «Торонто», начал мучить вас вопросами о «кленовых листьях»?

– Ни разу не спрашивал.

– Да вы что?

– Ни разу.

– Не пытались отговорить, когда узнали, что он собрался туда?

– Нет, это же его выбор. Может, почувствовал, что ему надо именно туда. «Торонто» – это классная организация, это центр хоккейного мира, в этом городе люди больны хоккеем. Просто побывать там классно. Дай Бог, чтобы у него все получилось, чтобы он заиграл там.

– По российским меркам Барабанов – топ-игрок. Как ему проявить себя в ?

– Мне тяжело давать советы. Просто в «Торонто», если честно, очень хороший подбор действительно качественных нападающих. В первые два звена будет тяжело пробиться. Но если пробьется, то у него будут такие партнеры, что все пойдет отлично.

– Как относиться к возможным ссылкам в АХЛ игроков уровня Барабанова, на минуточку, олимпийского чемпиона?

– У каждого, кто едет туда, все по-своему. Кто-то готов начинать с АХЛ, кто-то понимает, что, если его спустят в АХЛ, он сразу вернется в Россию. Но если перед тобой есть цель остаться в НХЛ, то возможная игра в АХЛ не должна становиться проблемой, – считает Ожиганов.