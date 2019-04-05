Хартикайнен о желании подраться с Емелиным: «В плей-офф много кого хочется ударить. Он жесткий защитник»

Теги Авангард Салават Юлаев Алексей Емелин Григорий Панин Вячеслав Войнов КХЛ Филип Ларсен Теему Хартикайнен Альберт Яруллин Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен ответил на вопросы болельщиков.

– Теему, только честно. У тебя не возникало желание набить морду Емелину из «Авангарда» после его провокаций, вне игры где-нибудь в темном углу стадиона?

– Вы знаете, это время плей-офф. Много кого и много раз хочется ударить (смеется). Была тяжелая серия, он очень жесткий защитник, против которого совсем непросто играть.

В таких противостояниях иногда эмоции берут над тобой верх. Обидно, что мы уступили им в финале конференции, но в этом году мы были сильнее, чему я сильно рад.

– Когда вы выбирали в «Салават», вы могли подумать, что в Уфе вы отыграете семь сезонов и станете башкиром для болельщиков?

– Честно, нет. Я думал, что поиграю тут несколько сезонов и решу, что будет дальше.

Но время шло, а я вместе с семьей наслаждался жизнью в Уфе и особенно клубом, хоккеем и болельщиками. Вот почему я начал становиться башкиром.

– Лучший защитник в лиге?

– В КХЛ много сильных защитников, против которых я играл.

Войнов очень хорош и Яруллин – сильный и отлично защищает ворота. У нас тоже отличные защитники, например, Панин и Ларсен, – сказал Хартикайнен.

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