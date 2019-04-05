Хартикайнен о желании подраться с Емелиным: «В плей-офф много кого хочется ударить. Он жесткий защитник»

Нападающий « ответил на вопросы болельщиков.

– Теему, только честно. У тебя не возникало желание набить морду Емелину из после его провокаций, вне игры где-нибудь в темном углу стадиона?

– Вы знаете, это время плей-офф. Много кого и много раз хочется ударить (смеется). Была тяжелая серия, он очень жесткий защитник, против которого совсем непросто играть.

В таких противостояниях иногда эмоции берут над тобой верх. Обидно, что мы уступили им в финале конференции, но в этом году мы были сильнее, чему я сильно рад.

– Когда вы выбирали в «Салават», вы могли подумать, что в Уфе вы отыграете семь сезонов и станете башкиром для болельщиков?

– Честно, нет. Я думал, что поиграю тут несколько сезонов и решу, что будет дальше.

Но время шло, а я вместе с семьей наслаждался жизнью в Уфе и особенно клубом, хоккеем и болельщиками. Вот почему я начал становиться башкиром.

– Лучший защитник в лиге?

– В много сильных защитников, против которых я играл.

Войнов очень хорош и Яруллин – сильный и отлично защищает ворота. У нас тоже отличные защитники, например, Панин и Ларсен, – сказал Хартикайнен.