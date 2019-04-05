Хартикайнен о желании подраться с Емелиным: «В плей-офф много кого хочется ударить. Он жесткий защитник»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен ответил на вопросы болельщиков.
– Теему, только честно. У тебя не возникало желание набить морду Емелину из «Авангарда» после его провокаций, вне игры где-нибудь в темном углу стадиона?
– Вы знаете, это время плей-офф. Много кого и много раз хочется ударить (смеется). Была тяжелая серия, он очень жесткий защитник, против которого совсем непросто играть.
В таких противостояниях иногда эмоции берут над тобой верх. Обидно, что мы уступили им в финале конференции, но в этом году мы были сильнее, чему я сильно рад.
– Когда вы выбирали в «Салават», вы могли подумать, что в Уфе вы отыграете семь сезонов и станете башкиром для болельщиков?
– Честно, нет. Я думал, что поиграю тут несколько сезонов и решу, что будет дальше.
Но время шло, а я вместе с семьей наслаждался жизнью в Уфе и особенно клубом, хоккеем и болельщиками. Вот почему я начал становиться башкиром.
– Лучший защитник в лиге?
– В КХЛ много сильных защитников, против которых я играл.
Войнов очень хорош и Яруллин – сильный и отлично защищает ворота. У нас тоже отличные защитники, например, Панин и Ларсен, – сказал Хартикайнен.