Александр Овечкин: «До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком»

Нападающий прокомментировал тот факт, что он может побить снайперский рекорд .

Канадец забросил 894 шайбы и лидирует в истории , россиянин с 706 голами занимает 8-е место.

«Мне до этого рекорда еще как до Китая пешком. Приятно, что люди обо мне говорят. Каждая шайба – я кого-то обогнал. Понимаю, что вписываю свое имя в историю.

Люди в Америке обожают статистику, всякие рекорды. Я рад, что мое имя находится где-то наверху. Но пока это особо не осознаю, потому что еще играю. На меня это не давит, я получаю от этого кайф.

Вот я не мог несколько матчей забить 700-й гол. Но на меня пять игр подряд крепили микрофон. Все ждали, когда я забью гол. Был большой ажиотаж, болельщики за мной постоянно ездили. Это исторический момент. Я это прекрасно понимаю»,– сказал Овечкин в эфире инстаграма бывшей баскетболистки Светланы Абросимовой.

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